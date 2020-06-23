Душанбе, , 21:36 — REGNUM По состоянию на начало мая 2020 года задолженность по заработной плате в Таджикистане с учётом прошлых лет достигла 51,1 млн сомони (4,957 млн долл.), сообщает агентство по статистике при президенте страны.

В ведомстве отметили, что с начала года сумма задолженности выросла на 16,9 млн сомони (1,639 млн долл.) или 33,1% от общего объёма долга перед сотрудниками различных учреждений.

При этом наибольшая задолженность наблюдается в реальном секторе экономики и составляет 40,2 млн сомони (3,8 млн долл.), в строительстве и в сфере добычи полезных ископаемых — порядка 30,3% от общего долга или 15,4 млн сомони (1,494 млн долл.) и 27,7% или 14,1 млн сомони (1,367 млн долл.) соответственно.

Отмечается также задолженность по зарплате в секторе оказания услуг, где с учётом прошлых лет накопилось порядка 10,8 млн сомони (1,47 млн долл.).

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