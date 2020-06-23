Курган, , 21:26 — REGNUM Водные сети Кургана вернут в собственность города. Об этом заявил глава Зауралья Вадим Шумков на совещании с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, сообщает Накануне.RU.

«Водные сети Кургана отданы в аренду на 49 лет с обязательством вложить 25 млрд рублей, хотя инвестиций не наблюдается. Сейчас идёт изъятие сетей обратно», — передаёт издание слова Вадима Шумкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая руководство компании «Водный союз», которой отданы в аренду сети водоснабжения Кургана, заявило, что в 2020 году водные сети столицы Зауралья по причине низкого тарифа и отсутствия субсидии останутся без плановых ремонтов. Глава Кургана Андрей Потапов в свою очередь обвинил ресурсоснабжающие компании, в том числе и «Водный союз», в дискредитации всех уровней власти, поскольку им не дают повысить тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение.

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