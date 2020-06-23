Москва, , 21:09 — REGNUM Власти планируют спасать российскую экономику при помощи сохранения занятости и доходов граждан. Об этом заявил председатель регионального отделения «Партии роста» в Липецкой области, доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин.

Подобные цели чётко прослеживаются в обращении президента России Владимира Путина к гражданам, с которым тот выступил 23 июня. Из озвученных российским лидером мер следует вывод, что ключевым аспектом помощи экономики станет поддержание спроса населения.

«Выступление президента носило ярко выраженную социальную направленность, основное внимание было уделено прямым выплатам семьям с детьми, поддержке безработных и дополнительным выплатам социальным работникам», — сказал Ковригин.

В то же время эксперт отметил, что несмотря на предполагаемый доход в 60 млрд рублей от прогрессивной шкалы налогообложения, много вопросов остаётся к организации этого процесса и расходам на него

«Главное, чтобы не получилось, как во времена Петра I, когда организационные расходы на сбор некоторых налогов превышали доходы от них. К сожалению, в выступлении президента не были затронуты вопросы изменения косвенных налогов. Именно они являются наиболее важными для бизнеса и несут основные риски. Для поддержки экономики их сегодня нужно пересматривать, возможно, перераспределяя часть налогового бремени в пользу налогов прямых», — сказал Ковригин.

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