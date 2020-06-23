Архангельск, , 21:01 — REGNUM Экономическая эффективность от соединения проектов «Белкомур» и «Индига» составит боле 100 млрд рублей. Об этом на круглом столе, посвященном вопросам экономической интеграции Архангельской области и НАО, заявил генеральный директор АО Межрегиональная компания «Белкомур» Владимир Щелоков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По нашему заказу был проведен экспресс анализ строительства железной дороги в перспективном порту «Индига». Было выяснено, что если соединить проекты «Белкомур» и «Индига» с ответвлением в сторону Карпогор по существующей Мезенской дороге, то экономическая эффективность составляет больше 100 млрд рублей. Эта дорога может создать транспортный каркас объединения Архангельской области и НАО. При этом железная дорога не самоцель, а способ для реализации экономического потенциала обоих регионов. Невозможно говорить о какой-либо интеграции, если между регионами отсутствует транспортное сообщение», — отметил Владимир Щелоков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня перспективы строительства железнодорожной магистрали до ненецкого порта Индига стали предметом разговора врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и главы Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева.