Архангельск, 23 июня 2020, 21:01 — REGNUM Экономическая эффективность от соединения проектов «Белкомур» и «Индига» составит боле 100 млрд рублей. Об этом на круглом столе, посвященном вопросам экономической интеграции Архангельской области и НАО, заявил генеральный директор АО Межрегиональная компания «Белкомур» Владимир Щелоков, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня перспективы строительства железнодорожной магистрали до ненецкого порта Индига стали предметом разговора врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и главы Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева.