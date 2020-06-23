Нур-Султан, , 20:50 — REGNUM К 2025 году удельный вес малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана будет доведен до 35%, сообщает 23 июня Синьхуа со ссылкой на заявление министра национальной экономики туркестанской республики Руслана Даленова.

Для этого, по словам министра, разрабатываются инструменты льготного финансирования. Работа ведется в рамках создания новой редакции Стратегического плана развития до 2025 года, предлагающего обновленную повестку развития страны.

Предполагается, что будут отменены или приостановлены акты центральных и местных органов власти, на которые жалуется предпринимательское сообщество и бизнес-ассоциации. Важная роль отводится цифровизации, которая обеспечит полный охват всех услуг для бизнеса в электронной форме.

В настоящее время удельный вес малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана находится на отметке в 31%.