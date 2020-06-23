Тюмень, , 20:44 — REGNUM В Тюменской области из регионального бюджета в 2020 году направят 19 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Об этом доложил губернатор области Александр Моор полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову 23 июня.

Из общей суммы 15% будет потрачено на проект «Жильё и городская среда». В 2020 году в Тюменской области необходимо построить 1 млн 756 тыс. квадратных метров жилья. За пять месяцев введено в эксплуатацию более 338 тыс. кв. метров.

«Планы достаточно напряжённые. В первую очередь, нужно стимулировать спрос: именно он во многом определяет темпы строительства», — сообщил Александр Моор.