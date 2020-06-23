Москва, , 20:37 — REGNUM Озвученные 23 июня президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам меры поддержки экономики являются своевременными и востребованными. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель «Партии роста» Борис Титов.

«Президент объявил о новых денежных вливаниях в экономику. Мы всегда говорили, что после первоначальных мер антикризисной поддержки должен был последовать новый этап, уже на этапе выхода из режима ограничений. Продление выплат субсидий для семей с детьми находится как раз в этой логике, в какой-то степени стимулирует восстановление потребительского спроса», — сказал Титов.

По его словам, выделение дополнительно 100 млрд рублей для льготного кредитования под 2%, является востребованной среди предпринимателей мерой. То же самое можно сказать и о расширении лимитов по льготной ипотеке, благодаря которой граждане смогут приобрести недвижимость по ставке 6,5% годовых.

«За ипотекой под 6,5% люди стояли в очереди, а теперь после снижения ключевой ставки до 4,5% это, получается, ставка уже вполне рыночная. А в целом надо подчеркнуть, что выход из кризиса будет длительным. Нужна глубинная перестройка. Кроме ИТ и строительной отрасли, которые получили очень значительную поддержку, есть другие направления. Будем надеяться, что государство проявит мудрость по отношению и к ним, в этом залог стабильного развития», — подчеркнул Титов.

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