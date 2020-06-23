Москва, , 20:01 — REGNUM Предложение касательно налогового маневра в IT-отрасли сыграет позитивную роль в большей степени для крупных игроков с большой базой, считает сооснователь Credentia (разработчик ПО для цифровых документов, резидент Сколково) Константин Сальников. Об этом он сегодня, 23 июня, завил ИА REGNUM, комментируя объявленные президентом льготы для IT-компаний.

«Чтобы поддержать весь рынок, необходимо проработать и другие стимулы, в частности компенсационные. Такая инициатива уже обсуждалась на совещании по итогам развития отрасли связи и ИТ с президентом. Речь идет о компенсации 50% расходов предприятиям, которые закупают отечественное ПО», — отметил Сальников.