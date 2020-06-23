Санкт-Петербург, , 23:28 — REGNUM Увеличение НДФЛ до 15% для граждан с доходом от 5 млн рублей в год — популистская мера, которая может повредить экономике в долгосрочной перспективе и отодвинет выход из кризиса. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

Он напомнил, что ранее власти обсуждали введение прогрессивной шкалы налогообложения для годового дохода в 2−3 млн рублей, но, судя по всему, эту сумму сочли слишком невысокой, так как под нее подпадает немалое количество специалистов-москвичей молодого и среднего возраста с высшим образованием и опытом работы. Например, по словам Голубева, средний программист с хорошим опытом работы в столице получает от 200 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц. При 5 млн рублей в год средний ежемесячный доход до вычета налогов составляет чуть более 416 тыс. рублей.

«Решили, что граница в 5 миллионов в меньшей степени повредит среднему классу, хотя, с моей точки зрения, и 5 миллионов в год под средний класс подпадают. Конечно, мы говорим не о том среднем классе, о котором говорил наш президент, с 17 тысячами рублей в месяц, а о реальном среднем классе по меркам Европы или США, о тех, кто может себе позволить достаточно большое количество благ в потреблении», — сказал Голубев.

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С предложением поднять НДФЛ до 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год (только для сумм, превышающей эту планку), выступил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам днем 23 июня. Он заявил, что это должно принести в бюджет около 60 млрд рублей в год, которые пойдут на лечение больных детей.

По мнению Голубева, 60 млрд рублей дают почти нулевой прирост налоговой базы, которая по итогам 2020 года, до коронавируса, должна была составить порядка 12 трлн рублей. Он полагает, что целью этой меры является не эффект для экономики, а позитивное восприятие в глазах граждан.

«Что такое 60 миллиардов? Это ни о чем. Поэтому, стоило ли это делать? Большой вопрос с точки зрения влияния на бюджет. Для экономики влияние будет минимально позитивным в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе этот эффект будет негативным — всё больше людей в среднем классе, даже если не делали этого раньше или делали частично, будут уводить свои доходы в тень, чтобы не подпадать под возможное налогообложение. Ведь это отнюдь не миллиардеры будут платить, а прежде всего средний класс. У миллиардеров есть возможности через юрисконсультов и офшорные схемы уводить и «оптимизировать» свои доходы, чем у среднего класса нет возможности заниматься. Почему это предложено, догадаться нетрудно: через неделю нас ждет голосование по поправкам, и этот шаг можно назвать популистским, потому что 95% населения России зарабатывает меньше 5 миллионов в год. И, конечно, многим гражданам понравится идея забрать у «богатых». Но мера достаточно популистская», — считает экономист.

Артем Голубев предположил, что, раз начало прогрессивной шкале положено, то общество начнет обсуждать дальнейшие шаги в этом направлении, раз в России, по его мнению, фактически средний класс «приравняли к богатым». Он указал, что в странах, где применяется прогрессивная шкала, она многоступенчата, в зависимости от дохода граждане платят, например, 13%, 15%, 20% или 25%.

«Мое мнение, что российское общество, естественно, давно к этому готово. Но общество, как бы ни звучало грубо, не всегда стоит спрашивать: у нас очень бедное население. Оно всегда скажет «да». Но главный вопрос в том, как снизить долю бедности и повысить долю среднего класса. А предложенное нововведение — очень серьезное ограничение для роста среднего класса», — считает Голубев.

Он заметил, что если в 1990-х в России сосуществовали только нищие и богатые, то к 2008 году доля среднего класса выросла до 25−30%. За 2010-е годы она обратно сократилась до 15%. По его мнению, если бы последние 10 лет для России прошли под знаком экономического роста, как было в Европе или США, а не стагнации, то доля среднего класса потенциально могла бы увеличиться и до 40−45%.

Введение же прогрессивной шкалы налогообложения при 50% представителей среднего класса в общем объеме населения имело бы действительно хороший эффект. При 15% среднего класса вводить такие меры экономисту кажется нецелесообразным.

«Это нецелесообразно ни с точки зрения развития экономики, ни с точки зрения увеличения доли среднего класса. Средний класс, как правило, это малый и средний бизнес, а в России доля МСП составляет лишь около 20%. Всё остальное — это крупный бизнес в государственных руках, монополии или полумонополии, где госструктуры доминируют на рынке. 10 лет стагнации и увеличения доли государства в экономике показали, что госпредприятия и крупный бизнес не в состоянии вывести Россию на высокие темпы экономического роста. Мы сейчас вводим прогрессивную шкалу, и она бьет по среднему классу и МСП, а текущий кризис навредил прежде всего секторам экономики, где работает малый и средний бизнес. Так что результат введения более высокого НДФЛ для экономики окажется весьма плачевным, а ликвидация этого кризиса и возвращение на уровень начала 2020 года может еще затянуться», — сказал Голубев.

Ранее доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин в беседе с ИА REGNUM высказал мнение, что повышение налога на доходы физических лиц для богатых граждан РФ могло бы быть трехступенчатым и превышать объявленные президентом 15%.

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