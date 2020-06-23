Ашхабад, , 19:39 — REGNUM Госпредприятие «Туркменгаз» за почти четыре года так и не смогло завершить поиски инвестиций для проекта строительства газопровода ТАПИ, по которому туркменский природный газ предполагается поставлять через Афганистан в Пакистан и Индию, передает International The News.

Ранее планировалось завершить эту процедуру в декабре 2016 года, теперь же сроки перенесены на 2021 год.

Как отмечает пакистанское издание, проект ТАПИ, возможно, будет запущен не ранее 2023 года, даже несмотря на то, что Туркмения уже проложила 200-километровый трубопровод по своей территории — от газового месторождения «Галкыныш» до туркмено-афганской границы.

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