Душанбе, , 19:37 — REGNUM Для спасения туристического бизнеса в Таджикистане необходимо создать специальный антикризисный фонд. С таким предложением выступила глава Комитета по развитию туризма Ширин Амонзода.

Поскольку в Таджикистане, как и во всём мире одной из наиболее пострадавших сфер экономики оказалась туристическая отрасль, она нуждается в эффективной поддержке.

По мнению главы туристического комитета, антикризисный фонд позволит смягчить негативное влияние пандемии коронавируса и снизить риски для отрасли в случае повторения ситуации. Средства фонда будут направляться на финансирование поддержки субъектов этой сферы на всех уровнях.