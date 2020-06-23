Неаполь, Италия, , 19:11 — REGNUM Рабочие неаполитанского завода Whirlpool во вторник, 23 июня, провели акцию протеста против планов владельца предприятия по его закрытию, а также против пассивности правительства страны в этом вопросе.

В Whirlpool ссылаются на негативную конъюнктуру рынка и не собираются выполнять обещаний, данных при покупке завода, о сохранении его работы и численности сотрудников.

Предприятие может быть закрыто в конце октября 2020 гола, если правительству Италии не удастся переубедить руководителей американской корпорации, без работы останутся 400 человек.

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