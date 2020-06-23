Москва, , 19:10 — REGNUM Меры, стимулирующие развитие бизнеса в России и упрощающие уплату налогов для предпринимателей, развивающих бизнес за рубежом, предложил президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.

Владимир Путин «У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России», — заявил президент России.

Путин предложил упростить схему налогообложения для российских налоговых резидентов, развивающих свой бизнес за рубежом. Согласно предложению президента России, таким бизнесменам нужно предоставить право платить фиксированную налоговую сумму, составляющую пять миллионов рублей в год, без дополнительной налоговой отчетности.

Глава России уточнил, что таким образом будет дан стимул к развитию современного российского бизнеса в российской юрисдикции.

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