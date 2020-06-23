Рим, , 19:10 — REGNUM За четыре месяца с начала эпидемии коронавируса в Италии затраты граждан страны на приобретение продуктов питания снизились на 12 млрд евро в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti во вторник, 23 июня.

Жители страны в этот период стали тратить несколько больше, чем прежде средств, на покупку еды в магазинах (в общей сложности на 5 млрд евро), но это не смогло компенсировать снижения общего объема продаж на фоне приостановки деятельности кафе и ресторанов (предприятия общественного питания лишились в этот период 17 млрд евро).

Каждый гражданин страны в этот период в среднем потратил на покупку еды на 180 евро меньше.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 22 июня, умерли 34 657 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 23 (днём ранее — на 24). Выздоровели 183 426 человек, за день этот показатель увеличился на 533 (днем ранее — на 440). Число подтвержденных носителей выросло на 218 (днем ранее — на 224). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 238 720. В настоящее время заражены 20 637 человек — на 335 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10-15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.