Москва, , 19:09 — REGNUM Кризис, вызванный пандемией коронавируса, стимулирует правительство разрабатывать для бизнеса меры поддержки, именно поэтому президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр и снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель гендиректора РВК Алексей Басов.

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Он обратил внимание, что до 2023 года ставка страховых взносов составляет 14%, ее предлагают снизить бессрочно до 7,6%, а также снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%.

«Для рынка это, безусловно, позитивный сигнал. Это серьезная преференция, которая говорит об определенных ожиданиях государства, связанных с необходимостью технологического переоснащения», — уточнил Басов.

По его словам, налоговый маневр не столько антикризисная мера, сколько демонстрация того, что IT-отрасли отводится роль главного драйвера развития экономики.