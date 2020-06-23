Москва, , 18:40 — REGNUM Расширить программу льготного кредитования по льготной ставке предприятиям из отраслей, пострадавших от коронавируса, предложил президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.

На программу льготного кредитования по ставке 2% будет выделено 100 млрд рублей. Как пояснил президент, программа оказалась востребованной, в настоящее время уже одобрены заявки от 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн сотрудников.

Поскольку спрос на льготное кредитование оказался выше, чем было запланировано правительством, президент России предложил расширить программу. Средства будут доступны тремя траншами в течение трёх летних месяцев. При сохранении численности работников на предприятии кредит будет списан полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на траекторию устойчивого экономического роста России поможет выйти сохранение прежней экономической политики, выраженной в первую очередь в бюджетном правиле и инфляционном таргетировании.

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