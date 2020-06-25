Москва, , 03:48 — REGNUM Интересно, почему грефовский Сбербанк оказался «значительно равнее» всех прочих перед законом, как раз о банках написанного? Яркие примеры того, как Сбербанк позволяет себе не замечать некоторого несоответствия своей практики с законодательством РФ, собрала автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Глава Сбербанка Герман Греф и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

Итак, последняя формулировка федерального закона «О банках и банковской деятельности» не предполагает комиссионное вознаграждение при переводах между счетами физлиц, открытых в этом баке, пусть даже и в разных его отделениях. Немного сокращенная формулировка, но по-сути дело сводится к тому, что снимать комиссионные при переводе «внутри» одного банка законом запрещено.

В силу вступил этот закон с 14 июня этого года. И вот на тебе, как будто демонстрируя, что всякие там законы ему не указ, грефовский Сбербанк взялся «резать» с граждан 1% под непонятным предлогом. Кому многое дано, с того много и спросится, эта максима вполне приложима к необделенному государственной заботой и лаской Сбербанку. Но пока дело выглядит так, как будто это вся страна внезапно оказалась должна отдельно взятой организации. И даже Центробанку, немало усилий приложившему для взращивания в лице Сбербанка этакого «финансового эгоиста», теперь только жалуется на непослушание вышедшего из-под контроля гиганта.

Читайте статью Галины Смирновой «Грефу можно: Сбербанк игнорировал стандарты ЦБ, а теперь федеральный закон?».