Минск, , 18:37 — REGNUM В июле 2020 года Белоруссия планирует закупить у России 1,58 млн тонн нефти, при этом будут продолжены танкерные поставки из других стран. Об этом сегодня, 23 июня, заявил журналистам пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко.

По словам Тищенко, в июле у российских компаний будет закуплено 1,58 млн тонн нефти.

«Остальные потребности планируется закрыть через танкерные поставки», — сказал представитель Белнефтехима. Каков именно объем танкерных поставок предполагается, Тищенко не уточни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии пытаются диверсифицировать поставки нефти в республику, однако поставки нефти танкерами ограничены по объему и стоят дороже, чем поставки российской нефти по трубопроводу. Танкеры привозят нефть в литовский порт Клайпеда, там она перегружается в железнодорожные цистерны, и уже затем по железной дороге доставляется в Белоруссию.