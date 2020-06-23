Москва, , 18:33 — REGNUM В Госдуме назвали революционным решение президента РФ Владимира Путина поднять ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год и направить этот доход на финансирование лечения детей с редкими заболеваниями, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

«Решение — без преувеличения революционное! В нашей стране десятки тысяч таких детей. Их жизнь и здоровье полностью зависят от того, получат ли они своевременно и в полном объеме необходимое лечение, сделают ли им дорогостоящую операцию, обеспечат ли нужными и, к сожалению, тоже очень дорогими лекарствами. Я неоднократно приводил в качестве примера, что лечение только одного ребенка с диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия) обходится примерно в 50 млн рублей в год. А ведь у нас в стране насчитывается более 250 редких болезней, многие из которых смертельно опасны», — отметил зампред комитета госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Ни для кого не секрет, что денег на их лечение в регионах катастрофически не хватает. «Недофинансирование по многим регионам в 2019 году составило в среднем 30%. Поэтому я и мои коллеги-депутаты решаем эти проблемы в том числе и в «ручном режиме», помогая детям находить средства на лечение в индивидуальном порядке, а также предлагая перевести полномочия по финансированию редких заболеваний на федеральный уровень», — говорит парламентарий.

Президент принял решение, которое позволит в корне решить проблему с лечением детей, страдающих редкими заболеваниями.

«Около 60 млрд рублей в год (именно во столько оценивают дополнительные доходы от увеличения НДФЛ) — это очень существенная сумма! И я хочу поблагодарить президента за это решение от имени всех семей, которые получат эту долгожданную помощь!» — говорит Огуль.

«Теперь я уверен, что ситуация изменится. В начале июня Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос закупки «Спинразы» для лечения детей со СМА и поддержал идею создания в России фонда поддержки детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящих лекарствах. Я благодарен вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой, которая довела этот вопрос до президента», — говорит он.

Президент РФ Владимир Путин с 1 января 2021 года предложил изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Предполагается, что средства будут направляться на оказание медицинской помощи детям, больным редкими орфанными заболеваниями.

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