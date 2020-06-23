Москва, , 18:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился выделить субъектам Федерации дополнительно 100 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети. Об этом российский лидер заявил сегодня, 23 июня, в своем обращении к гражданам.

«В текущем году добавим ещё 100 миллиардов рублей на обновление региональной дорожной сети. Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика», — сказал Владимир Путин.