Москва, , 18:26 — REGNUM Ресурсы для быстрого восстановления экономики у России есть, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам.

Путин «Повторю: у нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста».

Глава государства отметил, что власти сохранят для этой цели «долгосрочные ориентиры макроэкономической политики», такие как «бюджетное правило и инфляционное таргетирование».

Иначе говоря, нужно «ответственное управление государственными финансами», а также стабильность цен. Если такие условия будут соблюдены, то это позволит людям увеличивать свои доходы, а экономические показатели страны будут стабильно расти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в России с 1 июля режим для самозанятых граждан можно будет вводить по всей стране, и это даст людям стабильный доход.

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