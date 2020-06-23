Москва, 23 июня 2020, 18:26 — REGNUM Ресурсы для быстрого восстановления экономики у России есть, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам.

«Повторю: у нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста».
Путин

Глава государства отметил, что власти сохранят для этой цели «долгосрочные ориентиры макроэкономической политики», такие как «бюджетное правило и инфляционное таргетирование».

Иначе говоря, нужно «ответственное управление государственными финансами», а также стабильность цен. Если такие условия будут соблюдены, то это позволит людям увеличивать свои доходы, а экономические показатели страны будут стабильно расти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в России с 1 июля режим для самозанятых граждан можно будет вводить по всей стране, и это даст людям стабильный доход.

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