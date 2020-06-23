Москва, , 18:24 — REGNUM Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным коснется порядка 100 тыс. человек, но повышение ставки продолжится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов.

«Уверен, что мы обязательно придем к более крутой прогрессивной шкале НДФЛ. Это придется сделать в будущем для обеспечения социального баланса», — отметил Щапов.

КПРФ ранее требовала введения прогрессивной шкалы НДФЛ, предлагалось для малоимущих снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год — повысить вплоть до 25%.

«В нашем варианте, по самым скромным подсчетам, эта мера даст бюджету более триллиона рублей в год. Можно удвоить зарплату всем врачам, например. В варианте президента сумма, конечно, будет иная, возможно меньше. Но в любом случае это правильная политика: Россия одна из немногих стран, где еще действует плоская шкала. Повышение НДФЛ коснется очень небольшое количество богатейших россиян: думаю около 100 тыс. человек», — отметил Щапов.

Президент РФ Владимир Путин с 1 января 2021 года предложил изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Предполагается, что средства будут направляться на оказание медицинской помощи детям, больным редкими орфанными заболеваниями.

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