Москва, , 18:20 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился выделить субъектам Федерации дополнительно 100 млрд рублей в качестве поддержки региональных финансов в период пандемии. Об этом глава государства сказал сегодня, 23 июня, в своем видеообращении к гражданам.

«Эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение, мы это понимаем. Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и о выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов Федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам», — сказал президент России.

В связи с этим он поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 млрд рублей в «плюс» к тем 200 млрд рублей, что уже были выделены ранее.

Это должно компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями.