Москва, , 18:14 — REGNUM Режим для самозанятых смогут ввести главы всех российских регионов с 1 июля, сообщил 23 июня в своём обращении к согражданам президент РФ Владимир Путин.

Напомнив, что эксперимент по введению режима для самозанятых в ряде российских регионов оказался успешным, глава государства заявил:

«Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых — везде, по всей стране».

Президент пояснил, что этот режим позволит российским гражданам «официально и спокойно работать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в России на фоне нынешней ситуации с COVID-19 наиболее актуальной является проблема «сокращения занятости» и «роста безработицы».

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