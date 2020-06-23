Бишкек, , 18:10 — REGNUM Из-за вызванного пандемией коронавируса резкого снижения доходов бюджета столицы Киргизии учителя чуть не остались без положенных им по закону отпускных выплат. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Для решения этой проблемы, а также для того, чтобы избежать задержек по выплате заработных плат сотрудникам общеобразовательных учреждений города Бишкека, руководство минфина приняло решение выделить столичной мэрии беспроцентную ссуду в размере 744 млн сомов (689 млн рублей).

В ведомстве отмечают, что эти деньги были предусмотрены в одобренных парламентом и президентом Киргизии поправках к закону «О республиканском бюджете на 2020 год и прогнозе на 2021 — 2022 годы».