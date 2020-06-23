Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Повышение налога на доходы физических лиц для богатых граждан РФ могло бы быть трехступенчатым и превышать объявленные президентом 15%. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ Александр Лякин.

Напомним, сегодня Владимир Путин объявил об отказе от плоской шкалы НДФЛ. С 1 января 2021 года обеспеченные жители страны, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, должны будут платить не 13% НДФЛ, а 15%. Однако повышенной ставкой будет облагаться только та часть дохода, которая повышает 5 млн рублей в год. Вырученные средства, по словам президента, будут целевым путем направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

Как отметил собеседник агентства, ожидать массового ухода от налогов обеспеченных граждан, как это было в 1990-е годы, в связи с повышением НДФЛ для богатых не стоит. Однако их желание уйти от налогов зависит от того, насколько тщательно их собирают, какие формы для этого будут использованы и какие санкции за уклонение от налогов будут применены.

«Увернуться от уплаты налогов будет трудно, и последствия будут приличные», — считает Александр Лякин.

Однако специалист отметил, что его удивила «минимальная прогрессия» и «заоблачные доходы», с которых эту минимальную прогрессию собираются брать.

«Это скорее жест, чем реальные деньги для налоговой системы, — пояснил экономист. — Надо было опускать ниже планку, с которой началась бы прогрессия, и делать ее хотя бы трехступенчатой: 13%, затем 15−17% для тех, кто получает от 2 млн рублей, и 20% с тех, кто получает от 20 млн и выше. Тогда это были бы какие-то деньги, и их можно было бы увидеть».

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