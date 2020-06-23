Тюмень, , 18:06 — REGNUM В Тюменской области наблюдается рост числа вакансий на рынке труда. Об этом сообщила директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич на совещании в правительстве региона 23 июня, информирует пресс-служба главы региона.

«За период с 11 по 22 июня количество вакансий выросло на 7,7% — с 26 тысяч 289 до 28 тысяч 304», — доложила Надежда Мазуркевич.

Большинство вакансий (9,3 тыс) приходится на учреждения образования, здравоохранения, спорта и досуга. Строительство требует 5,4 тыс. рабочих рук, торговля и общепит — 2,6 тыс., сельское хозяйство — 2 тыс., обрабатывающие производства — 1,7 тысяч.

По словам главы Омутинского района Виктора Воллерта за прошедшую неделю банк вакансий вырос на 35%. Глава Сорокинского района Александр Агеев доложил, что за десять дней в его муниципалитете число вакантных рабочих мест увеличилось в два раза.

Кроме того, в Тюменской области для людей, потерявших работу в связи с пандемией коронавирусной инфекции создано 8 тыс. временных рабочих мест. На эти цели из областного бюджета выделено более 280 млн рублей, отмечалось на совещании.