Москва, , 18:05 — REGNUM Эксперимент по вводу режима самозанятых в отдельных субъектах РФ, удался, поэтому у всех регионов должно быть право вводить такой режим, заявил 23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны.

«Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых — везде, по всей стране», — сказал президент России.

«Также считаю — и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, — нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около трёх миллионов наших граждан», — добавил Владимир Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июля в России вступает в силу закон, согласно которому регионы своими решениями смогут присоединиться к экспериментальному режиму налога на профессиональный доход.

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