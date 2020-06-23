Москва, , 17:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что внутренний валовой продукт России из-за пандемии коронавируса упал на 12%. Об этом глава государства сказал сегодня, 23 июня, в своем видеообращении к гражданам.

Путин напомнил, что пандемия коронавируса привела к тому, что мир фактически погрузился в масштабный экономический кризис.

«Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас. Так, по оценкам, в апреле, когда были введены ограничительные меры, объявлены нерабочие дни, ВВП России снизился на 12 процентов», — сказал президент России.