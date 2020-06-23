Москва, , 17:49 — REGNUM В «Справедливой России» считают преждевременным обдирать повышенной ставкой НДФЛ средний класс, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

«Буквально в пятницу мы отправили в правительство РФ на заключение законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, но наша версия более гуманная, она начинается с доходов в 24 млн рублей в год», — отметил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Платить должны именно богатые, считают во фракции.

«Мы считаем, что платить должны именно богатые, а не средний класс. Средний класс только формируется, и обдирать его даже ради благих целей не надо», — заявил парламентарий.

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Президент РФ Владимир Путин с 1 января 2021 года предложил изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Предполагается, что средства будут направляться на оказание медицинской помощи детям, больным редкими, орфанными заболеваниями.

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