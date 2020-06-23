Москва, , 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом глава государства заявил сегодня, 23 июня, в своем обращении к гражданам.

Речь идет о льготной ипотеке со ставкой в 6% для семей с детьми, где второй ребенок родился после 2018 года. Эта программа распространялась на жилье, стоимостью до трех миллионов рублей.

Путин предложил распространять эту льготную ипотеку на жилье стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупных агломерациях — Москве и Санкт-Петербурге — на объекты недвижимости на сумму до 12 млн рублей.