Москва, , 17:45 — REGNUM Безработица в России увеличилась из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин.

По его словам, «безработица у нас все-таки выросла». И при этом драматического скачка безработицы удалось избежать, как то произошло в ряде западных стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин отметил, что ситуация с COVID-19 оказалась для России колоссальным вызовом.

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