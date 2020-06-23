Москва, , 17:42 — REGNUM Правительству и Центробанку поручено принять меры для восстановления докризисного уровня рынка труда, заявил 23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны.

По его словам, докризисный уровень безработицы, или даже ниже, должен быть восстановлен в 2021 году.

«Поручаю правительству, ЦБ, принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда или даже ниже», — сказал Владимир Путин.

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