Москва, , 17:39 — REGNUM Повышая ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, необходимо обнулить ставку для тех, кто получает менее двух МРОТ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Видимо, будет поручение правительству и законопроект будет внесен в Госдуму. Мы будем говорить о том, что на рассмотрении палаты уже находится наша инициатива, и рассматривая то предложение, в обязательном порядке будем настаивать на том, чтобы ко второму чтению были поддержаны поправки, освобождающие от НДФЛ тех, кто получает на уровне менее двух МРОТ», — заявил Нилов.

Парламентарий напомнил, что фракция ЛДПР в Госдуме неоднократно настаивала на введении прогрессивной шкалы налогообложения с одновременным введением нулевой ставки НДФЛ для тех, кто получает меньше двух МРОТ.

Президент РФ Владимир Путин с 1 января 2021 года предложил изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

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