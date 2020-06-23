Нью-Йорк, США, , 17:37 — REGNUM Фондовый рынок США открылся 23 июня в «зеленой зоне», индекс Nasdaq стартовал выше 10 000 пунктов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 177,70 пункта (0,68%), до 26 202,66 пункта, индекс S&P 500 вырос на 23,14 пункта (0,74%), до 3141,00 пункта, индекс Nasdaq вырос на 84,64 пункта (0,84%), до 10 141,11 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 22 июня на Уолл-стрит также отметились ростом всех основных индексов благодаря взлету котировок Virgin Galactic.

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