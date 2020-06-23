Симферополь, 23 июня 2020, 17:26 — REGNUM Власти Крыма готовят резервный план по подаче воды в систему водоснабжения Симферополя, как наиболее проблемного с точки зрения засухи города. Об этом на своей странице в Facebook 23 июня написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные в водохранилища, обеспечивающие Симферополь питьевой водой, поступило рекордное количество осадков — более 300 тысяч кубометров воды.
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