Симферополь, , 17:26 — REGNUM Власти Крыма готовят резервный план по подаче воды в систему водоснабжения Симферополя, как наиболее проблемного с точки зрения засухи города. Об этом на своей странице в Facebook 23 июня написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Уже 12 июня из Вилинского водозабора в систему подаётся более 20 тысяч кубометров воды, с 26 июня будет подано ещё дополнительно 25 тысяч кубометров. Полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные в водохранилища, обеспечивающие Симферополь питьевой водой, поступило рекордное количество осадков — более 300 тысяч кубометров воды.

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