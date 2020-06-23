Симферополь, , 17:21 — REGNUM За прошедшие выходные 20−21 июня в водохранилища, обеспечивающие Симферополь питьевой водой, поступило рекордное количество осадков — более 300 тысяч кубометров воды. Об этом на своей странице в Facebook 23 июня написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За прошедшие выходные в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища поступило более 300 тысяч кубометров воды. Это рекорд по суточным нормам за последние полгода, и если осадки будут выпадать с такой же частотой, то мы выйдем с достоинством из сложившейся ситуации», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что республика вскоре получит самолёт, который поможет увеличить количество осадков из дождевых облаков. В частности, потенциально использование этого самолёта, по словам чиновников, позволит увеличить объём осадков из уже сформированных туч на 30% без какого-либо ущерба экологии.

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