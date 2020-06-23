Калуга, , 18:39 — REGNUM Жители Калужской области в первом квартале 2020 года совершили с использованием платёжных карт более 76 млн операций на сумму порядка 143 млрд рублей. Это превысило показатель за аналогичный период 2019 года на 30% по количеству и на 22% — по сумме операций. Об этом 23 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным кредитного учреждения на 1 апреля 2020 года, более 93% всех операций с использованием платежных карт и их реквизитов составили безналичные платежи. При этом операции по оплате товаров и услуг составляют большую часть безналичных платежей — 78%, а сумма оплаченных покупок превысила 30% от общего объема операций. Калужане все чаще используют платёжные карты для перевода денег, оплаты услуг, покупок в магазинах и в интернете.

Общее количество платёжных карт, выданных на территории Калужской области по состоянию на 1 апреля, составило более 1,7 млн штук, что почти на 6% больше, чем годом ранее. В структуре регионального рынка платёжных карт наиболее активно развивается сегмент национальной платежной системы «Мир». По итогам первого квартала 2020 года на карту «Мир» приходится 27,4% регионального рынка банковских карт.

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