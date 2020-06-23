Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Основной драйвер роста спроса на ипотеку — льготные программы и программа материнского капитала, однако рост будет временным, потому что другая важная проблема, снижение реальных доходов граждан, не решена, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 июня, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя высказывания Эльвиры Набиуллиной.

Как сообщалось ранее, глава Центробанка заявила, что в мае 2020 года средняя ипотечная ставка снизилась до 7,4%, а около трети ипотечных кредитов было выдано по льготной ставке 6,5%.

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« Спрос на ипотеку действительно растет. С начала июня мы замечаем быстрое увеличение количества обращений. Одновременно с этим и застройщики начали увеличивать цены, рост составляет до 5%.

Основной драйвер этого роста — льготные ипотечные программы. Сказывается также программа выплаты материнского капитала за первого ребенка, программа семейной ипотеки и некоторые другие.

Вместе с тем стоит предполагать, что то, что мы наблюдаем сейчас — это скорее отложенный спрос. В течение последних двух месяцев граждане по понятным причинам за ипотекой почти не обращались, да и некоторые застройщики тоже не работали.

Снижение ставок — это лишь часть того, что нужно ипотечному рынку. Гораздо важнее, чтобы росли доходы граждан, а этого как раз и не происходит. Потенциальным заемщикам гораздо больше, чем низкие ставки, нужна уверенность в завтрашнем дне.