Москва, , 16:36 — REGNUM По объёму внутренних инвестиций РФ очень сильно отстала от стран Запада, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что экономический спад РФ будет не таким сильным, как в других странах мира.

«Во-первых, я не очень понимаю, что такое экономический рост и экономический спад, потому что я не знаю, какими методиками они там всё считают, — сказал Хазин. — Я совершенно не исключаю, что цифры на самом деле совсем не такие. Во-вторых, у нас совершенно другая структура экономики. В третьих, если вы посмотрите на объём внутренних инвестиций, то увидите, что мы настолько далеко от стран Запада, что даже сравнивать нечего, и такого рода сравнения говорят о высокой некомпетентности руководителя Центрального банка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что ВВП России неизбежно окажется отрицательным по итогам 2020 года, однако экономический спад будет ниже, чем в других странах.

Читайте ранее в этом сюжете: Спад экономики РФ окажется по итогам года ниже, чем на Западе — Набиуллина

Читайте развитие сюжета: Михаил Хазин: Центральный банк РФ раскачивает валютную пару «рубль-доллар»