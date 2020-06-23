Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM Июньские надбавки медикам Ростовской области, работающим с пациентами, получившими положительный результат теста на коронавирус, поступят 1−2 июля. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с инфекцией 23 июня сообщила министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

По информации главы ведомства, работникам стационаров выплатят 430 млн рублей из федерального бюджета, 35 млн рублей — из средств региональной казны.

«В первый же день после срока, когда мы должны выплатить надбавки, прошу меня информировать о выполнение задачи за июнь в разрезе каждого муниципального образования», — поручил минздраву донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области было выявлено несколько случаев, когда медработники госпиталей, развёрнутых для пациентов с COVID-19, своевременно не получили стимулирующих выплат. Врачам приходилось обращаться в прокуратуру. Региональные власти заверили, что каждый отдельный случай требует отдельного внимания чиновников.

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