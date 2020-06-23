Москва, , 16:27 — REGNUM Вероятность роста в России инфляции для граждан РФ значительно высока, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что мягкая денежно-кредитная политика ЦБ РФ не приведёт к росту инфляции.

«Термин смягчение и ужесточение кредитно-денежной политики относится к ставке, — сказал Хазин. — Набиуллина говорит, что раз она снижает ставку, то, стало быть, у нас мягкая кредитно-денежная политика. При этом она исходит из неоднозначных показателей той же инфляции. Для граждан, которые потребляют исключительно импортную продукцию, имеет место исключительно рост цен. И для них инфляция значительно выше. Вероятность, раскручивание инфляционной спирали будет определяться курсовой политикой ЦБ РФ. На сегодня Центральный банк с целью поддержания валютных спекуляций раскачивает валютную пару рубль-доллар».

По этой причине, как пояснил Хазин, вероятность инфляции для граждан РФ значительно высока.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что «мягкая денежно-кредитная политика не обернётся обесценением зарплат и сбережений наших граждан, а будет способствовать поддержанию инфляции на нашей цели вблизи 4%».

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