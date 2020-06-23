Москва, 23 июня 2020, 16:27 — REGNUM Вероятность роста в России инфляции для граждан РФ значительно высока, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что мягкая денежно-кредитная политика ЦБ РФ не приведёт к росту инфляции.
По этой причине, как пояснил Хазин, вероятность инфляции для граждан РФ значительно высока.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что «мягкая денежно-кредитная политика не обернётся обесценением зарплат и сбережений наших граждан, а будет способствовать поддержанию инфляции на нашей цели вблизи 4%».
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