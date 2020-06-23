Владикавказ, , 16:24 — REGNUM Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий в Северной Осетии будет докапитализирован за счет дополнительной федеральной субсидии. На эти цели правительство РФ выделит фонду 137,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе минэкономразвития республики.

Отмечается, что правительством Северной Осетии уже внесено соответствующее изменение в региональную госпрограмму «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020−2024 годы. Софинансирование со стороны республики потребуется в размере 1,4 млн рублей.

«Безусловно, это весомая поддержка федерального правительства, которая позволит Фонду микрофинансирования существенно помочь предприятиям республики. В последние годы наблюдается динамика улучшения показателей фонда. Наша общая задача — обеспечить эффективное расходование выделенных средств», — приводятся в сообщении слово председателя правительства региона Таймураза Тускаева.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса Министерство экономического развития России приняли решение докапитализировать региональные микрофинансовые организации на суммы, которые были предусмотрены до 2024 года.