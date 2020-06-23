Москва, , 16:16 — REGNUM Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая высказалась о связи ценовой стабильности и формирования в экономике длинных денег.

«Политика Центрального банка состоит в том, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, — сказал Хазин. — Никакого смысла в длинных деньгах нет, если вы из них делаете спекулятивный капитал. Но политика Банка России и Минфина РФ такова, что инвестирование в основные средства настолько менее доходны, чем валютные спекуляции, что только полный идиот будет заниматься рублёвым инвестированием. То есть политика ЦБ РФ направлена на то, чтобы ликвидировать внутренние источники развития российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что если люди понимают, что рублёвые сбережения не обесцениваются, это удлиняет кредиты, удлиняет длинные деньги.

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