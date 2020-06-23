Москва, , 16:10 — REGNUM Если политика Банка России не ведёт к росту инвестирования в национальной валюте, то, стало быть, Центральный банк занимается вредительством, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что плавающий курс рубля показал свою эффективность.

«В случае если политика Центрального банка не ведёт к росту инвестирования в национальной валюте, Центральный банк занимается вредительством. В том числе это касается и плавающего курса, — сказал Хазин. — Объясните, как плавающий курс способствует инвестированию в рублях? Ответ: никак не способствует, а наоборот, мешает. Значит, это вредительская политика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ сказала, что переход к плавающему курсу рубля был болезненным, но тем не менее сейчас видны позитивные последствия этого перехода.