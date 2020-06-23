Москва, , 16:02 — REGNUM Рубль днем 23 июня дорожает в парах с иностранными валютами, зацепившись за нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США снижается к 68,79 руб. и может отойти к 69,50 руб. Евро торгуется по 77,69 руб., вероятный коридор колебаний до конца сессии — 77,50−77,80 руб.

К середине дня в нефти нарисовался всплеск активности. Баррель Brent растет на 1,7% до $43,81 и явно целится на $44. Ничего нового здесь не появилось: активность увеличилась на фоне ослабления страхов по поводу второй волны коронавируса и вялого спроса на энергоносители.

Но тут штука такая: сегодня боятся меньше, завтра — больше, а послезавтра вообще передумали опасаться за что-либо.

Выступавшая сегодня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что падение российской экономики вследствие пандемии коронавируса в 2020 году будет меньше, чем в других странах.

Банк России ожидает просадки ВВП на 4−6% по итогам года. Они как раз оптимисты по должности, но стоит ожидать снижения ВВП на 6−6,5%», — считает эксперт.

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