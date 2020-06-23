Москва, 23 июня 2020, 16:00 — REGNUM Вся политика денежных властей Российской Федерации направлена на то, чтобы не дай бог не возникло возможности делать инвестиции в рублях, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что задача её ведомства состоит в том, чтобы поддержать привлекательность рублёвых, а не долларовых сбережений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что задача ЦБ РФ сделать рубль именно той валютой, в которой гражданам и предприятиям выгодно и удобно накапливать.