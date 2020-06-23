Генуя, Италия, , 15:58 — REGNUM По новому генуэзскому виадуку, построенному вместо рухнувшего в августе 2018 года моста Моранди, во вторник, 23 июня, проехал первый автомобиль.

Строительство опор нового моста было завершено (с некоторым опережением графика) в апреле 2020 года. В минувшие выходные, 20−21 апреля, мост впервые пересекли пешеходы — «первопроходцами» стали мэр Генуи Марко Буччи и губернатор региона Лигурия Джованни Тоти.

Решение о ввода виадука в эксплуатацию будет принято после завершающего этапа государственных испытаний, дата этих испытаний должна быть назначена в ближайшие дни.

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