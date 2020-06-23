Москва, , 15:55 — REGNUM В России малый и средний бизнес фактически не могут получить кредиты, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, как в РФ будет развиваться ситуация с кредитованием после понижения ключевой ставки Банка России.

«Проблема не в том, какая в России ключевая ставка. Проблема в том, что кредиты не выдаются, — сказал Хазин. — То есть получить кредит под проект невозможно. Их можно получить только под залог. А залог оценивается Центральным банком. То есть малый и средний бизнес кредиты получить в принципе не могут. Потому что у них нет залога. А крупный бизнес может получить их только под залог, а залог этот оценивается только по методикам Центрального банка, и он почему-то оказывается в 2−3 раза ниже рыночной стоимости. Очень многие не хотят брать кредит на таких условиях, потому что это означает стимулировать банк к рейдерским захватам».

Как пояснил Хазин, банкам становится выгодно, чтобы клиент не возвращал кредит и появлялась возможность забирать залоги, которые, как заметил экономист, сразу вырастают в цене в три раза, как только попадают на баланс банков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банка России понизил ключевую ставку до 4,5%.

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