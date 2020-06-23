Москва, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM В России малый и средний бизнес фактически не могут получить кредиты, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, как в РФ будет развиваться ситуация с кредитованием после понижения ключевой ставки Банка России.
Как пояснил Хазин, банкам становится выгодно, чтобы клиент не возвращал кредит и появлялась возможность забирать залоги, которые, как заметил экономист, сразу вырастают в цене в три раза, как только попадают на баланс банков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банка России понизил ключевую ставку до 4,5%.
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