Москва, , 15:50 — REGNUM Вопрос снижения в РФ ставок по ипотеке зависит от колоссального количества экономических факторов, но Банк России в основном полагается на невидимую руку рынка, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что в РФ снижаются ставки по ипотеке.

«Это зависит от колоссального количества экономических факторов. А именно от кредитования застройщиков. От жёсткости муниципальных властей. Мы же все понимаем, что так просто разрешение на застройку получить нельзя. Надо договориться. А в условиях кризиса, когда денег мало, не исключено, что стоимость договорённости вырастет. Потенциальная девальвация рубля и тому подобное. То есть целая куча факторов, — сказал Хазин. — Если бы государство этим занималось всерьёз, то оно могло бы прогнозировать эту ситуацию. Но они ориентируются на невидимую руку рынка. А невидимая рука рынка может быть в данном случае совершенно неэффективна. То есть слова Набиуллиной в данном случае мало чего стоят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ выступая в Госдуме заявила, что последние данные указывают на снижение ставок по ипотеке в России.

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